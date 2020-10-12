Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde denizanası istilası yaşandı. Daha önce görülmedik görüntülerde, deniz suları adeta denizanası ile kaplandı.

Denizanası istilasını gören bazı vatandaşlar tedirgin oldu.

Bazı vatandaşlar da denizanası istilasını cep telefonu kameralarına kaydetmeye çalıştı.

Sahil kenarında balık tutan balıkçılar ise duruma hiç şaşırmadıklarını, her zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

"Denizanalarından uzak durun"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Doç. Dr. Deniz Şirin, vatandaşların denizanalarından uzak durması gerektiği uyarısında bulundu.

Şirin, "Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır" dedi.

"12 yaşımdan beri her zaman görüyorum"

Aykut Güden isimli olta balıkçısı ise durumu normal karşıladığını ifade ederek, "Bunlar Ekim ayı mevsimine göre yumurta bırakıp çoğalacaklar. Hiç şaşırmadım 12 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum her zaman görüyorum. Zehirli değil bunlar" dedi.