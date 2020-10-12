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Kayseri'de kanala devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zehra Karahan idaresindeki otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı.
Zehra Karahan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine kurtarılamadı.
Etiketler: kayseri Bekir Yıldız BulvarıSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:35
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