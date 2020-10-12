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Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 14'ü FETÖ'nün TÜBİTAK'taki gizli yapılanmasında yer alan, 2'si ByLock kullanıcısı 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Soruşturmada 14'ü ögrütün gizli TÜBİTAK yapılanmasında yer alan, 2'si ByLock kullanıcısı olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetö TÜBİTAK bylcokSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:10
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