Haber Giriş: Kaynak: İHA
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.
Okulların açılmasıyla çalışmaya başlayan okul servisleri trafikte yoğunluk oluşturdu.
Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
Etiketler: İstanbul koronavirüs covid-19 yüz yüze eğitim istanbul trafikSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:31
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