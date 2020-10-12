Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.

Okulların açılmasıyla çalışmaya başlayan okul servisleri trafikte yoğunluk oluşturdu.

Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.