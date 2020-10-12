Haber Giriş: Kaynak: DHA
Araçtan rastgele ateş açan sürücüye 6 bin 617 lira ceza
Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekle araç içerisinden rastgele ateş açan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüye araçtaki eksiklerinden dolayı da 6 bin 617 lira trafik cezası kesildi.
Akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde bir otomobilden havaya 2 el ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonunda ateş açılan otomobil polis tarafından durdurulurken, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücüsü 21 yaşındaki Kurtuluş Ç. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Yapılan kontrollerde suç kaydı olduğu tespit edilen Kurtuluş Ç.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile araçtaki eksiklerinden dolayı toplam 6 bin 617 lira trafik cezası kesilip, otomobili de otoparka çekildi.
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