Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, eylül ayı trafik istatistikleri belli oldu.

Eylül ayında toplam 34 bin 128 adet trafik kazası meydana gelirken, 235 kişinin bu kazalarda yaşamını yitirdiği 22 bin 782 kişinin de yaralandığı belirtildi.

2020 yılının ilk 9 aylık dilimindeki toplam kaza sayısının ise 271 bin 287’ye yükseldiği belirlendi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 1981 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 173 bin 496 kişinin de yaralandığı saptandı.

Sürücü hatası ilk sırada

Sadece eylül ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 1633 haber yansıdı. 2020 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 11 bin 915 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi.

Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur yine sürücü kaynaklı. Araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı.