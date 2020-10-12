Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'dan Hatay'a 5 bin fidan desteği
[Fotoğraf: AA]
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Hatay'a 5 bin fidan göndereceklerini duyurdu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Hain terör örgütü tarafından Hatay'da yakılan ormanlarımızın yaralarını sarmak için, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin fidan göndereceğiz. Onlar yaktıkça biz el ele vererek tekrar yapacağız. Yanındayız Hatay."
Hain terör örgütü tarafından Hatay'da yakılan ormanlarımızın yaralarını sarmak için, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5000 adet fidan göndereceğiz ????— Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) October 11, 2020
Onlar yaktıkça, biz el ele vererek tekrar yapacağız ????
Yanındayız #Hatay ❤️
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