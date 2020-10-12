Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hain terör örgütü tarafından Hatay'da yakılan ormanlarımızın yaralarını sarmak için, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin fidan göndereceğiz. Onlar yaktıkça biz el ele vererek tekrar yapacağız. Yanındayız Hatay."