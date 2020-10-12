Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların zorlu mesaisi
[Fotoğraf: İHA]
Denize açılan onlarca balıkçı teknesinin İstanbul Boğazı'nda zorlu mesaisi gün doğumu manzarasıyla havadan görüntülendi. Onlarca teknenin Sarayburnu açıklarına gelerek gün doğumu ile birlikte oluşturduğu manzara kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Av sezonunun 1 Eylülde açılması ile İstanbul’dan yola çıkan balıkçılar İstanbul Boğazı, Marmara ve Karadeniz’de zorlu mesailerine devam ediyor.
Gece başlayan av yolculuğu gün doğumuna kadar devam sürüyor.
Onlarca balıkçı teknesinin Sarayburnu açıklarında bir araya gelmesi ise havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Karanlıkta uyarı ışıklarını yakan teknelerin bir araya gelerek hareket etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Çekilen görüntülerde sarıya bürünen gökyüzü görüntüsü deniz ile birleştiğinde ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
Etiketler: istanbul boğazı balıkçı teknesi av sezonuSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:12
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