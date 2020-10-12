Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 3'ü halen görevde, 5'i ihraç edilmiş 8 subay ile 2 sivil hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.