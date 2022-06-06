Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın yerlerde çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Fethiye Karagözler mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
Sarp arazideki yangın hızla büyüdü. Yangına 1 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Bodrum Bitez Mahallesinde ise ağaçlık ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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