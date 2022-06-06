Fethiye Karagözler mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Sarp arazideki yangın hızla büyüdü. Yangına 1 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Bodrum Bitez Mahallesinde ise ağaçlık ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.