Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.08.2024 13:52

Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Muğla'daki yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Milas'ta Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirmişti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söylemişti.

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale gece boyu da sürdü. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.

ETİKETLER
Orman Yangını Son Dakika Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da İETT otobüsü motosiklet sürücüsüne çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
İsrail Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
14:18
Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
14:08
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
14:17
Yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı
13:23
Mehmetçik, 13 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
13:06
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Köy peynirinde "göz kararı" ve "tutam" ölçüsü, bilimsel tarifle arşivleniyor
Köy peynirinde "göz kararı" ve "tutam" ölçüsü, bilimsel tarifle arşivleniyor
FOTO FOKUS
İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ