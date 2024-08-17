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Türkiye
AA 17.08.2024 11:35

17 Ağustos'un izleri Sakarya Deprem Müzesinde

Sakarya'daki Deprem Kültür Müzesi, 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan acıları gözler önüne seriyor. Mimarisi ile dikkat çeken müzede, enkazı anımsatan yıkık duvarlar, eğik kolonlar ve kırık kirişler bulunuyor.

17 Ağustos'un izleri Sakarya Deprem Müzesinde

Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.

Müze, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çekiyor.

17 Ağustos'un izleri Sakarya Deprem Müzesinde

Ziyaretçiler, 17 Ağustos 1999'da 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki 45 saniyelik depremi simülasyon aracılığıyla yaşıyor.

Müzede, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ziyaretçilere eğitim verilirken, deprem anı ve sonrasını yapılması gerekenler de anlatılıyor.

17 Ağustos'un izleri Sakarya Deprem Müzesinde

Şimdiye kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzede, afetlerde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu cam kristaller de yer alıyor.

17 Ağustos'un izleri Sakarya Deprem Müzesinde

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