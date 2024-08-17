17 Ağustos'un izleri Sakarya Deprem Müzesinde

Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.

Müze, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, 17 Ağustos 1999'da 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki 45 saniyelik depremi simülasyon aracılığıyla yaşıyor.

Müzede, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ziyaretçilere eğitim verilirken, deprem anı ve sonrasını yapılması gerekenler de anlatılıyor.

Şimdiye kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzede, afetlerde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu cam kristaller de yer alıyor.