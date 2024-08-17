Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.08.2024 11:07

AFAD timinden 'her mevsim ve her koşulda müdahale' eğitimleri

Diyarbakır'da görevli AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler keşif müdahale timi, "Her mevsim ve her koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.

AFAD timinden 'her mevsim ve her koşulda müdahale' eğitimleri

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri eğitimlerini aksatmıyor.

Sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev alan ekipler için hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitimler, tüm zorlu koşullarda görev yapacakları şekilde planlanıyor.

Afet öncesi hazırlık eğitimleri için tehdit türüne ve derecesine uygun kıyafeti giyinen ve yaşam tüplerini donanan ekipler, hareket etmelerini zorlaştıran bu ekipman içerisinde kavurucu sıcaklıkta da eğitimlerini sürdürüyor.

AFAD timinden 'her mevsim ve her koşulda müdahale' eğitimleri

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, "KBRN" olarak kodlanan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldığı eğitimler "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" ilkesiyle uygulanıyor.

Güneş altında zorlu eğitim

Senaryo gereği bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yangına müdahale için bunaltıcı sıcakta uygun kıyafetleri giyinip, yaşam tüplerini donanan ekipler özel araçlarla eğitimin yapılacağı alana sevk edildi.

Öncelikle dedektörle alanda tehlikeli madde taraması yapan ekip, sonrasında alandan numune aldı.

Özel temizleyici malzemeyle yıkandıktan sonra çalışma sahasını terk eden ekip, bir KBRN sızıntısına karşı "sıfır hata" parolasıyla planlanan eğitimi başarıyla tamamladı.

Olası afetlerde maksimum performans sergilemek için eğitimleri aralıksız sürdüren ekipler her an göreve hazır bekliyor.

ETİKETLER
AFAD Deprem Diyarbakır Hava Sıcaklıkları Yangın
Sıradaki Haber
Karşıyaka'daki yangın bölgesinde rüzgarın hızı azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Deprem riskine yapay zeka destekli hazırlık
11:54
Cevdet Yılmaz: Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim
12:15
İstanbul'da İETT otobüsü motosiklet sürücüsüne çarptı
11:39
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
11:24
IDEF 2025 ziyaretçilerini dörtlü yapısıyla ağırlayacak
11:17
Küresel piyasalar Jackson Hole'e odaklandı
Mühendis adayı gençler roketleriyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Mühendis adayı gençler roketleriyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsü motosiklet sürücüsüne çarptı
İstanbul'da İETT otobüsü motosiklet sürücüsüne çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ