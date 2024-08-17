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Türkiye
AA 17.08.2024 11:02

Karşıyaka'daki yangın bölgesinde rüzgarın hızı azaldı

İzmir'de, orman yangının devam ettiği Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde rüzgarın şiddeti düne göre azaldı.

Karşıyaka'daki yangın bölgesinde rüzgarın hızı azaldı

İzmir'de Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Dün özellikle bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yangının daha da ilerlemesinde etkisi büyük oldu. Şiddetli rüzgar havadan müdahaleyi de zorlaştırdı.

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yangın bölgesinde bugün hava sıcaklığının öğlen 12'ye kadar 33 derece, rüzgar hızının saatte 35-45 kilometre, nem oranı da yüzde 25-34 arasında olması bekleniyor.

21.00'den itibaren rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi bekleniyor

Saat 12.00-15.00'te ise hava sıcaklığı 36 derece tahmin edilirken, rüzgarın kuzey-kuzeydoğu bölgesinden saatte 45-55 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Aynı saatlerde nem oranının da yüzde 20-23 olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saat 21.00'den itibaren ise yangın bölgesindeki rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi öngörülüyor.

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