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Türkiye
DHA 17.08.2024 11:40

İstanbul'da İETT otobüsü motosiklet sürücüsüne çarptı

Sarıyer'de dönüş yaptığı yönün yasak olmasına rağmen yanlış yöne ilerleyen İETT otobüsü, motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dönüş yapan İETT otobüsü motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yol üzerinden dönüş yapan İETT otobüsü motosikletliye çarptığı, kazayı görenlerin ise koşarak yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Kaza sonrasında yaşananlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde İETT otobüsünün dönüş yaptığı yönün yasak olduğunu gösteren levha dikkat çekti.

İstanbul'da İETT otobüsü motosiklet sürücüsüne çarptı

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