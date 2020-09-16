Muhammet Sefa O. yönetimindeki otomobil, Emin Anter Bulvarı'nda, İmge G. idaresindeki otomobile, ardından da Hamdi O'un kullandığı minibüse çarptı.

Bu sırada bölgede başka bir kazaya müdahale eden polis memuru Erhan Erenuluğ, kazaya karışan otomobillerden birinin savrularak kendisine çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı trafik polisi ile araçlarda bulunan 2 yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bodrum-Milas yolu bir süre ulaşıma kapandı

Kazanın ardından Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan da hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.