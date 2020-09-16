Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı'nda geçiş yapan kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilen gemi kurtarılarak Kumkapı açıklarına çekildi.
Tuzla'dan Rusya'nın Soçi Limanı'na giden Comoros bayraklı "İ. Şengül" isimli gemide, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası meydana geldi.
Sürüklenen geminin kaptanı yardım talebinde bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri müdahalede bulundu.
70 metre boyundaki kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve kurtarma botu eşliğinde Kumkapı açıklarına çekildi.
Etiketler: istanbul boğazı kuru yük gemisiSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:52
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