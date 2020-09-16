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Çankırı’da 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaşım kısıtlaması
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da 65 yaş üzeri vatandaşlar, 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.
Çankırı'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Vali Abdullah Ayaz, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
Ayaz şunları kaydetti:
"65 yaş üzeri büyüklerimizin 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içinde sigara içilmesi yasaklanmıştır."
Etiketler: çankırı koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:09
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