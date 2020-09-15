Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Binkoz Mahallesi'ndeki tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Akşam saatlerinde Binkoz Mahallesi civarındaki tarlalarda yangın çıktı.
Bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, itfaiye araçları ve arazözlerle yangına müdahale etti.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: ankara tarla yangını orman yangınıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:59
Son Haberler
- 00:18
- 00:09
- 23:50
- 23:38
- 23:27
Sıradaki Haber
Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkış saatleri değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz