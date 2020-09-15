Akşam saatlerinde Binkoz Mahallesi civarındaki tarlalarda yangın çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, itfaiye araçları ve arazözlerle yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.