Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir’de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Foça ve Karaburun ilçelerinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye giderek lastik bot içindeki 37 göçmeni kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'de saat 05.00 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmeni kurtarıldı.
Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.
Etiketler: izmir düzensiz göçmenSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:08
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