2 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, 2 kentin bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 23 bina karantinaya alındı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada COVID-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar ve Aşağıkaşıkara köylerinde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
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