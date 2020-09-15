Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 23 bina karantinaya alındı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada COVID-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar ve Aşağıkaşıkara köylerinde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.