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Van'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Van'da kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınacak kodla girişler yapılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla yeni düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, kentte salgının yayılmasını engellemek amacıyla 16 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla giriş yapılacağı kararının alındığı kaydedildi.
Etiketler: Van hes kodu hayat eve sığar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:18
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