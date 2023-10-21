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Türkiye
AA 21.10.2023 22:31

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Filiz Demir'in kullandığı otomobil, Ortaca-Dalyan kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçerek Savaş Giren idaresindeki araç ile Mahmut Bulduk'un kullandığı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Filiz Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mahmut Bulduk ve Meryem Giren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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