Muğla'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda, İbrahim A.'nın kullandığı otobüs ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Devrilerek karşı şeride geçen otomobilde bulunan Hüseyin Dursun'un yaşamını yitirdiği, Ünal T., Tuncay T. ve Ahmet Z.'nin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığı iddia edildi.
Jandarma ekipleri, otobüs sürücüsünü ifade işlemleri için karakola götürdü.