Van'da Gazze'de hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kasım ayı meclis toplantısında, gündem maddelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da görüştüklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Say, atılan binlerce ton bombayla yıkılan Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak için Gazze Belediyesini "kardeş belediye" ilan ettiklerini belirtti.

Edremit'teki en işlek parka "Gazze" adının verilmesine ve saldırılarda hayatını kaybedenler anısına fidan dikilmesine de karar verdiklerini anlatan Say, ayrıca bir anıt da yaptıracaklarını ifade etti.

"Gazze'nin ismini ilçemizdeki bir meydana ya da parka vererek yaşatmak istedik"

Belediyenin tüm işletmelerinde İsrail menşeli ve saldırılara destek veren şirketlerin ürünlerinin satışını durdurduklarını vurgulayan Say, "Meclisimizin aldığı yeni kararlarla boykotun çerçevesini genişlettik. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, insanlar şehit ediliyor. Özellikle çocuklarla ilgili 'siz öldürdükçe biz yaşatacağız' mottomuz var. Bu noktada, şehit olan her bir insanımız için, her bir çocuk için Edremit Kent Ormanı'na fidan dikeceğiz." diye konuştu.

Say, Gazze'nin yeniden inşası konusunda da gereken hassasiyeti göstereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gazze'nin yeniden inşası konusunda kardeş belediye olduğumuzu ilan ettik. İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımıza meclis kararımızı gönderdik. Yine Gazze'de şehit edilen kardeşlerimizin isimlerini yaşatacağımız bir anıt yaptırmayı düşünüyoruz. Bu kararlarda emeği geçen tüm meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Sağ olsunlar destek verdiler. Gazze'nin ismini ilçemizdeki bir meydana ya da parka vererek yaşatmak istedik. Bu dört hamleyle Edremit Belediye Meclisi olarak Gazze'nin yanında olduğumuzu duyurmayı amaçladık."