Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 sal içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 sal içindeki 54 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Sahil güvenlik düzensiz göçmenSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:08
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