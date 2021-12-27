Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı
Muğla'nın Milas ilçesinde piyasaya sahte para süren 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yüklü miktarda sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Bölge Trafik İstasyonunda durduruldu.
Araçta, Güllük Mahallesi'nde bulunan 2 ev ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar sahte para ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Sahte Para
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