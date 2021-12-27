Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli'de, kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Furkan Akbulut yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeritten gelen Hasan Tüysüz yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Furkan Akbulut, Yasin Akbulut ve kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz yaralandı.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sıkışan kamyonet sürücüsü Tüysüz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılardan Yasin Akbulut’un durumu ağır. Furkan Akbulut ve Hasan Tüysüz'ün ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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