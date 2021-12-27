Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Kadırga Burnu açıklarındaki yelkenli yat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.
Teknede yapılan aramada kaptan ve mürettebat dışında seyir izin belgesinde isimleri belirtilmeyen 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Muğla
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