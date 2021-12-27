Emniyet Teşkilatı, Türkiye'nin arama kurtarmadaki gücünü artırmak için önemli bir adım attı.

Arama kurtarma alanının en genç üyesi Polis Arama Kurtarma ekiplerini hayata geçirdi.

Zorlu eğitimden geçiyorlar

Polis Arama Kurtarma ekipleri kuruldukları günden sonra yaşanan tüm afetlerde en ön safta yer aldılar. Yeri geldi beton yığınlarının içinde bir iz bulmaya çalıştılar yeri geldi bir ağaç daha yanmasın diye canlarını hiçe sayıp yangının üzerine yürüdüler.

Ekipler kış mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde aldıkları eğitim ile olası bir afete karşı kendilerini hazır tutuyorlar.

Afetlere karşı hazır bekliyorlar

PAK ekiplerine eğitim AFAD Başkanlığının eğitmenleri tarafından veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma Şube Müdürü Ahmet Cevat Aksoy, yaptığı açıklamada, "Personelimize kentsel arama ve kurtarma temel eğitimi verilmiş olup eğitim devam etmektedir. Bunun yanı sıra personelimize doğada ve selde arama kurtarma eğitimleri de verilmektedir." dedi.

Polis memuru ve köpek idarecisi Onur Önler ise "Arama kurtarma köpekleri enkaz bölgelerinde insanın ve elektronik cihazların diğer araç gereçlerin yetersiz kaldığı yerlerde bizim en büyük yardımcımız." şeklinde konuştu.

Ekipler 15 ilde olası afetlere karşı hazır bekliyor.