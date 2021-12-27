Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aranan vergi müfettişi K.T. Edirne'de gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün "gizli KPSS çalışma evi ve memur yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada vergi müfettişi K.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Edirne FETÖ Kaçakçılık
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