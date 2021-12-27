Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Zeki Y. yönetimindeki öğrenci servisi, Beyşehir-Konya kara yolunun 4. kilometresinde devrildi. Kazada yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Beyşehir-Isparta kara yolunun 5. kilometresinde 2 minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezi ve dış mahallelerinde buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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