Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’yı etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle, Ağrı Hayvan Borsası’na getirilen hayvanlar buz kesti.

Termometrelerin sıfırın altında 22 dereceyi gösterdiği kentte sabah 5'te pazara getirilen hayvanlar, yerlerin buzlanması nedeniyle yürümekte zorlandı.

Kış geç geldi ama iyi geldi diyen Kemal Aras, “Ağrı’nın bacası olarak görünen hayvan pazarımıza hayvancılıkla uğraştığımız için sabah eksi 25-30 derecede geliyoruz. 12’ye kadar pazarımız bu şekilde devam ediyor. Hayvanların halini görüyorsunuz. Havalar çok soğuk, şartlar çok zor” diye konuştu.