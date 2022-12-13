Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da oto tamirhanesinde yangın
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç yandı.
Bayır Mahallesi Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Menteşe ve Yatağan ilçesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışma çalışması yapılıyor.
Yangında, tamirhanedeki 4 araç zarar gördü.
Etiketler: Muğla
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