Bayır Mahallesi Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Menteşe ve Yatağan ilçesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışma çalışması yapılıyor.

Yangında, tamirhanedeki 4 araç zarar gördü.