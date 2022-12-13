İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol yapımında kullanılan sıvı malzemelerin üretiminin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından şüphelileri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 zanlıyı yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 1937 litre alkollü sıvı, çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

Sahte alkol yapımında kullanılan sıvı malzemeyi dezenfektan etiketli bidonlarla piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.