Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve satanlara yönelik il genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 327 gram uyuşturucu madde, 179 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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