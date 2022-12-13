Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumluca ve Finike'de temizlik çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Antalya'da sel felaketinin ardından yaralar hızla sarılıyor. Finike ve Kumluca ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlanırken temizlik çalışmaları da devam ediyor.
Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.
Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.
AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için çalışmalara başlandı.
Etiketler: Antalya Doğal Afet Sel
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