Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Kilis'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019'da "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.K'nin adresini belirledi.
Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kilis
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