İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine İstanbul'da farklı bankalara ait ATM'lerden cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis paraları çekildiği belirlendi.

Bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişiler ve kurumlara nakletme faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Delillerin toplanması sonrası tespit edilen 34 şüphelinin yakalanması amacıyla ilçelerden Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 7 kişinin de arandığı öğrenildi.