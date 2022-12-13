Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da zehir tacirlerine 14 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu Narkotik
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