Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kent merkezini kaplayan beyaz örtünün kalınlığı 30 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Ardahan Belediyesi kent merkezinde, Karayolları şehirler arası yollarda, İl Özel İdaresi de köy yollarında temizlik çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kuruluşların karla mücadele ekipleri, ulaşımda herhangi sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda, araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgeleri temizledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ise ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: DHA]