Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Ardahan kışa teslim: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
[Fotograf: DHA]
Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentte kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Kapanan 9 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma yeniden açıldı.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kent merkezini kaplayan beyaz örtünün kalınlığı 30 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan Belediyesi kent merkezinde, Karayolları şehirler arası yollarda, İl Özel İdaresi de köy yollarında temizlik çalışması başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Kuruluşların karla mücadele ekipleri, ulaşımda herhangi sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda, araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgeleri temizledi.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ise ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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