Haber Giriş: Kaynak: İHA
Muğla'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkiinde, 09 Y 6096 plakalı motosiklet, sürücüsü Halil K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Veysel Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Muğla motosiklet elektrik direği trafik KazasıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 02:28
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