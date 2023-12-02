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Türkiye
İHA 02.12.2023 12:36

Muğla’da kış lastiği denetimleri başladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe otogarında kış lastik uygulaması yapıldı.

Muğla’da kış lastiği denetimleri başladı

Türkiye'nin büyük bir kısmında etkisini gösteren yoğun hava şartları trafik güvenliğini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yol güzergahlarında meydana gelen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması gibi çeşitli olumsuzluklar trafik kazalarına sebebiyet veriyor.

Bu çerçevede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması, telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik Menteşe şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği uygulaması yapıldı.

Yapılan denetimde kar lastiği takmayan şoförlere uyarılarda bulunuldu. Kış lastiği bulunmayan 2 otobüsün ise terminalden çıkışına izin verilmedi. 

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Muğla Kış Lastiği
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