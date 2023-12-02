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Türkiye
AA 02.12.2023 12:11

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilogram nargile tütünü, 525 kilogram tütün ve 11 milyon 361 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelilerden 1'ini tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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