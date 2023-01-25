Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Mervan Öztekin'in kullandığı kepçe, istinat duvarında çalışma yapılırken duvarın aniden çökmesiyle yola devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Öztekin'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztekin’in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kepçenin kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.