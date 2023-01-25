Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da istinat duvarı çöktü, devrilen kepçenin operatörü yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle kepçe yola devrildi, kepçenin operatörü Mervan Öztekin hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.
Mervan Öztekin'in kullandığı kepçe, istinat duvarında çalışma yapılırken duvarın aniden çökmesiyle yola devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Öztekin'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztekin’in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kepçenin kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Muğla
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