Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Malatya'da feribota yolcu taşıyan otobüs gölete düştü: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren otobüs Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü.
İddiaya göre şoförün ayağı gaz pedalında takılı kaldı. Otobüsteki 10 kişinin yardımına önce çevredekiler koştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hafif şekilde yaralanan 4 kişiye, olay yerinde müdahale etti.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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