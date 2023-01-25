Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca, 17-24 Ocak tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.T. ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin de yer aldığı, çeşitli suçlardan aranan 397 kişi yakalandı.

13 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Öte yandan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çankaya, Beypazarı, Polatlı, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten ekipler, dün, Ankara'dan Aksaray ve Adana'ya kaçak tütün sevkiyatı yapan bir aracı Şereflikoçhisar'da durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 500 kilogram açık kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü C.K. hakkında da adli işlem başlatıldı.