Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Apartmandan çıkmaya çalışan kediyi defalarca tekmeledi
İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K., 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.
Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K., tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.
Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet İstanbul
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