Nilüfer ilçesinde yapılacak 1400 konut için hak sahiplerini belirleme kurası organizasyonu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, herkes için konut, insanca yaşam hedefleri doğrultusunda yatay mimariden taviz vermeden çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut, arsa ve iş yeri projelerinin 250 alt sektörü de etkileyerek üretim ve istihdam oluşturacağını aktaran Karaca, şöyle konuştu:

"Bir buçuk aylık kısa bir zamanda 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Daha başvuru süreci devam ederken bildiğiniz üzere 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutun temelini attık, akabindeyse kuraların hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi iki yıl içinde de 250 bin konutu teslim edeceğiz. Toplu Konut İdaresi olarak Bursa'da 93 şantiyede 25 bin 567 konut, 5 millet bahçesi, 1 aile sağlık merkezi, 6 büfe, 24 cami, 6 engelsiz yaşam merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7 hastane, 8 kamu hizmet binası, 1 huzurevi, 20 ilkokul, 3 kreş, 2 kütüphane, 12 lise, 4 pansiyon, 5 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 19 ticaret merkezi yatırımlarımızla Bursa'mıza katkıda bulunuyoruz."

Nilüfer ilçesindeki konutlar için kura töreni düzenlediklerini belirten Karaca, "1400 konutumuza 116 bin 751 başvuru oldu. 8 bin 650 konut projemize 170 bin 479 başvuru gerçekleşti. 81 ilimizde olduğu gibi burada da kuralarımızı noter huzurunda çekiyoruz. Dijital ortamda bu kuralar canlı olarak yayınlanıyor, vatandaşlarımızın gözleri önünde kuraları çekiyor ve hak sahiplerini belirliyoruz." dedi.

Bursa'da inşa edilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuraları 28 Ocak'a kadar sürecek.