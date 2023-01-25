Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşandı.

Bir doğa fotoğrafçısı, tesadüfen nesli tükenme tehlikesinde olan dağ keçisini vurulmuş halde buldu. Durumu, hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, keçinin üzerinde kurşun izleri olduğunu tespit etti.

Keçiyi vuran kaçak avcı veya avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Koruma altında olan dağ keçisini avlamanın cezasının 250 bin lira olduğu belirtildi.

Dağ keçileri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan, "Tehdit Altındaki Türlerin" yer aldığı Kırmızı Liste'de bulunuyor.